Собственные квартиры ЖК на Писарева от PAN City Group
Компания PAN City Group активно продает свой пул квартир в новом доме Жилого комплекса на Писарева. Это красивейший и яркий жилой дом рядом с парком от ПЗСП в центре Гайвы. 16 этажей, 2 подъезда.
Рядом со строящимся домом расположена вся нужная инфраструктура: парк культуры им. Чехова, новый торговый центр «КИТ», гимназия №3, школа №104, детские сады №175 и №394.
Во дворе запроектирована детская площадка, открытая наземная парковка.
Мы хотим, чтобы покупатели наших квартир не изнуряли себя ремонтом, а заезжали в квартиру сразу после сдачи дома, поэтому обеспечиваем отделку «под ключ».
Все квартиры сдаются с традиционным для ПЗСП высоким качеством отделки, со встроенными шкафами-купе, плиткой в ванной комнате. В Вашу новую квартиру установят металлопластиковые окна, лоджии остекляются холодным алюминиевым профилем для частичной защиты от осадков, пыли и шума. На стены в комнатах и в прихожей — акриловые обои отечественного производства. Для отделки стен на кухне и в туалете - моющиеся виниловые обои.
Вопросов, где хранить вещи больше нет! Ваша квартира будет обеспечена шкафом-купе с зеркальной створкой.
Балконы с панорамным остеклением в пол.
Срок сдачи в эксплуатацию: 4 квартал 2017г.
Эксклюзивное предложение от PAN City Group: собственные однокомнатные квартиры жилого комплекса на Писарева, площадью от 49 кв. м. по цене от 2 180 тыс. руб.
Уникальные условия приобретения:
• Скидка 3% при полной оплате в течение 15 дней.
• Ипотека ведущих банков.
• Рассрочка* платежа до года на индивидуальных условиях.
Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по
телефону
* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп». Реклама.
Проектные декларации — panperm.ru
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