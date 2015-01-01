Собственные квартиры ЖК на Писарева от PAN City Group

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Компания PAN City Group активно продает свой пул квартир в новом доме Жилого комплекса на Писарева. Это красивейший и яркий жилой дом рядом с парком от ПЗСП в центре Гайвы. 16 этажей, 2 подъезда.

Рядом со строящимся домом расположена вся нужная инфраструктура: парк культуры им. Чехова, новый торговый центр «КИТ», гимназия №3, школа №104, детские сады №175 и №394.

Во дворе запроектирована детская площадка, открытая наземная парковка.

Мы хотим, чтобы покупатели наших квартир не изнуряли себя ремонтом, а заезжали в квартиру сразу после сдачи дома, поэтому обеспечиваем отделку «под ключ».

Все квартиры сдаются с традиционным для ПЗСП высоким качеством отделки, со встроенными шкафами-купе, плиткой в ванной комнате. В Вашу новую квартиру установят металлопластиковые окна, лоджии остекляются холодным алюминиевым профилем для частичной защиты от осадков, пыли и шума. На стены в комнатах и в прихожей — акриловые обои отечественного производства. Для отделки стен на кухне и в туалете - моющиеся виниловые обои.

Вопросов, где хранить вещи больше нет! Ваша квартира будет обеспечена шкафом-купе с зеркальной створкой.

Балконы с панорамным остеклением в пол.

Срок сдачи в эксплуатацию: 4 квартал 2017г.

Эксклюзивное предложение от PAN City Group: собственные однокомнатные квартиры жилого комплекса на Писарева, площадью от 49 кв. м. по цене от 2 180 тыс. руб.

Уникальные условия приобретения:

• Скидка 3% при полной оплате в течение 15 дней.

• Ипотека ведущих банков.

• Рассрочка* платежа до года на индивидуальных условиях.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по

телефону (342) 257-17-17 .

* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп». Реклама.

Проектные декларации — panperm.ru

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