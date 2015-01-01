Более ста единиц дорожной техники дополнительно поступило в Пермский край

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Сегодня, 23 июня, врио губернатора Пермского края Максим Решетников осмотрел поступившую по соглашению с правительством Москвы специализированную дорожную технику. Всего в рамках договорённости руководителя региона со столичным правительством Прикамье получило 109 единиц техники. Это самосвалы, комбинированные дорожные машины, вакуумно-подметальные машины, фронтальные погрузчики, снегоочистители и проч.

Максим Решетников подчеркнул, что переданная техника позволит достойно содержать дороги в регионе как в летний, так и в зимний периоды.

«В этом году ведётся большая работа по ремонту дорог. Но вопрос их содержания не менее важен: нужно, чтобы было чисто, снег был убран, трава подстрижена. Чтобы не зависеть полностью от подрядчиков, решили создать свою мощную базу. Получили дополнительно 109 единиц техники, которые в совокупности с имеющейся позволят нормально содержать дороги. Особое внимание надо обратить на содержание трасс с самой высокой интенсивностью — обходы и въезды в город», — отметил врио губернатора.

По поручению Максима Решетникова создана дорожно-эксплуатационная служба. Она войдёт в состав краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края». Техника, находящаяся на балансе властей, позволит не зависеть от подрядчиков и оперативно выполнять работы по уборке и содержанию дорог с высокой интенсивностью движения. Сегодня техника прошла тестовые испытания на дорогах Перми, и с этой недели она будет поэтапно выводиться на работу на региональных дорогах.

Водитель Роман Власов, который будет работать на одной из поливочно-уборочных машин, отметил, что поступившая техника имеет высокое качество и полностью готова к выезду на дороги края.

Источник — администрация губернатора Пермского края