В Пермском крае завершается реконструкция участка федеральной трассы Пермь-Екатеринбург

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В четверг, 22 июня, глава Пермского края Максим Решетников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт осмотрели участок обхода Бершети с 33 по 47 км трассы Пермь-Екатеринбург.

Работы ведёт компания «Хантымансийскдорстрой», в 2017 году она ремонтирует участок с 40 по 47 км трассы. Работы идут с опережением графика, по плану срок сдачи намечен на конец октября 2017 года, на сегодня готовность объекта составляет уже 84,8%.

«В последние месяцы мы видим, что темп работ существенно вырос. Спасибо федеральным коллегам за внимание и поддержку в решении таких насущных задач, как реконструкция дорог», — прокомментировал Максим Решетников.

«Дорога построена безопасная, с осевым ограждением, освещением, разрешённая скорость на ней будет составлять 110 км/ч, — это будет удобно, меньше пробок», — отметил Роман Старовойт.

По словам руководителя Федерального управления автомобильных дорог «Урал» Алексея Борисова, в этом году планируется завершить строительство всего участка.

«Работы заканчиваем, взаимодействие с властями идёт активно. Также мы занимается проектированием следующего участка — от 47 до 85 км», — рассказал Алексей Борисов.

По графику работы планируется закончить в конце октября 2017 года.

Автодорога Пермь-Кунгур длиной 75 км является частью федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, поэтому её реконструкция ведётся за счёт федеральных средств. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 25-30 млрд руб. Обход Бершети — это современная шестиполосная магистраль, по которой можно передвигаться со скоростью 110 км/ч. Новая трасса обеспечена уличным освещением, барьером для разделения встречных транспортных потоков.

Источник — администрация губернатора Пермского края