Депутаты Лысьвы решат вопрос о переназначении главы города 6 июля

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6 июля депутаты Лысьвенской гордумы рассмотрят представление прокуратуры о переназначении главы Лысьвы.

Напомним, полномочия Виталия Шувалова на посту главы Лысьвы истекли ещё 12 марта этого года. В связи с чем дума должна была назначить врио главы Лысьвы путём тайного голосования. Но местные депутаты, ссылаясь на письмо администрации губернатора Пермского края и государственно-правового управления, основывающихся на федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (№131-ФЗ от 6 октября 2003 года), по которому глава имеет право оставаться в должности до утверждения кандидатуры следующего главы, отменили переназначение.

Прокуратура, не согласная с таким решением депутатов, внесла в местный парламент представление об устранении нарушений.

«Представление мы внесли ещё на прошлой неделе, следовательно, у думы есть месяц на его рассмотрение. При вынесении представления прокуратура руководствовалась уставом. 21 июня на заседании гордумы депутаты послушали информацию. Администрация пояснила, что решение об отставке Шувалова не принимает. Этим вопросом займутся депутаты», — комментирует прокурор г. Лысьва Дмитрий Кочегаров.

По словам прокурора, переназначение главы Лысьвы теперь зависит от решения депутатов. Если на заседании гордумы 6 июля депутаты решат его провести, то переназначение состоится.

Отметим, конкурсная комиссия по выборам главы города соберётся в новом составе только 13 сентября 2017 года.

Предыдущий конкурс, который прошёл 26 мая, был признан несостоявшимся.