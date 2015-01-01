За год реальная заработная плата в Прикамье выросла на 2,9%

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Среднемесячная заработная плата за апрель 2017 года составила 32 тыс. 565,1 руб. По сравнению с апрелем 2016 года, её рост составил 6,3%. Реальная заработная плата увеличилась на 2,9%. Такие данные приводит Пермьстат.

При этом наибольший рост заработной платы (на 48,4%) произошёл в финансовой и страховой сфере, в области культуры, спорта, досуга, развлечений (12,4%) и предоставлении услуг (11,7%).

За январь-апрель 2017 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье сложилась в размере 30 тыс. 987,2 руб., увеличившись, по сравнению с 2016 годом, на 5,5%, реальная заработная плата — на 1,7%.

«Новый компаньон»