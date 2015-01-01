Максим Решетников выступил перед представительными органами муниципалитетов Пермского края

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В Законодательном собрании Пермского края прошло заседание совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Глава Прикамья Максим Решетников выступил с докладом о развитии Пермского края в ближайшие несколько лет.

Рассказывая о приоритетных направлениях деятельности краевого правительства, Максим Решетников остановился на вопросах развития здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, информационных технологий, культуры, образования.

Ещё одна актуальная тема — обеспечение отдалённых деревень и сёл широкополосным доступом в интернет и бесперебойной мобильной связью. Максим Решетников подчеркнул, что развитие интернета и связи — важные составляющие комфортной жизни молодёжи в родном крае. Не остались без внимания и вопросы развития территорий, формирования муниципальных бюджетов и развития общественного территориального самоуправления.

«Обратная связь от жителей, которую я получаю, посещая территории, очень важна. Намерен ежегодно в каждом муниципалитете отчитываться о своей работе. Мы будем предельно открыты, откровенны и подотчётны жителям всех территорий», - подчеркнул Максим Решетников.

Среди вопросов, заданных главе Прикамья прозвучал вопрос о перспективах развития Коми-Пермяцкого округа, новой молодёжной политики, развития связи в отдалённых населённых пунктах.

«Я уже не первый раз встречаюсь с главой региона. Следует отметить, что его доклады — это не теоретические прожекты далёкого будущего, а чёткие экономические выкладки с подтверждением возможностей бюджета и источниками финансирования. Работа началась, мы уже обсуждаем конкретные дела. Такая включенность органов местного самоуправления позволяет решать единые задачи всего края», — поделился впечатлениями председатель Лысьвенской гордумы Виктор Комаренко.

«Для нас, жителей Кунгурского района, особо актуально развитие сельского хозяйства. Сегодня в той программе, которая была озвучена главой региона, достаточно подробно и детально были изложены все задачи и решения, интересующие сельхозтоваропроизводителей. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Режим интенсивного общения позволил всем вникнуть в проблематику и определить для себя ближайший круг задач», — отметил председатель Земского собрания Кунгурского района Сергей Крохалев.

Источник — администрация губернатора Пермского края