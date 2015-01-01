Жители Прикамья смогут принять участие во всероссийской акции «Красная гвоздика»

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В четверг, 22 июня, жители Прикамья могут присоединиться к всероссийской акции «Память поколений» и оказать помощь ветеранам. Символ акции — красная гвоздика. Это образ, который в течение многих лет выражал память и благодарность защитникам Отечества, теперь стал знаком реальной помощи ветеранам, живущим среди нас.

В рамках благотворительной акции можно купить значок в виде красной гвоздики за 50 руб. и тем самым посодействовать фонду в оказании адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, военных действий на Северном Кавказе, в Афганистане и Сирии.

Надев значок «Красная гвоздика» 22 июня, в День памяти и скорби, каждый россиянин продемонстрирует своё неравнодушие к делу помощи ветеранам и расскажет о благотворительной традиции, делая эту важную инициативу всенародной. 22 июня каждый, кто носит этот значок на одежде, может сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим».

Благотворительный фонд «Память поколений», президентом которого является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова, существует уже два года. В попечительский совет фонда входят художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, пианист Денис Мацуев, руководитель организации «Бессмертный полк-Москва» Николай Земцов, певица Валерия, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие видные общественные и культурные деятели.

Тот, кто захочет дополнительно помочь ветеранам, может сделать пожертвование через официальный сайт фонда — там же размещается информация о реальной адресной помощи, которая оказывается благодаря полученным средствам.

За два года фонд собрал более 260 млн руб. Реальная помощь оказана более чем трём тысячам ветеранов различных войн. На собранные средства приобретаются необходимые лекарства, медицинское оборудование, оказывается реабилитационная поддержка.

Значки продаются в крупных сетях розничной торговли по всей стране. В Перми значки можно приобрести в магазинах сети «Магнит».

«Новый компаньон»

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