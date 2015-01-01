В Театре-Театре состоится международный фестиваль современного искусства «Территория»
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С 22 июня в Театре-Театре стартует профессиональный форум — Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория».
В рамках фестиваля в Театре-Театре пройдёт второй сезон творческого проекта «Арт-Лаборатория».
Сезон будет посвящён современной хореографии.
С артистами будет работать современный хореограф Александр Андреяшкин.
В завершение сезона, 1 июля в 19.00, на сцене театра будет показан перформанс.
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