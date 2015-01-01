В Соликамске мужчина зарубил четырёхлетнего сына топором
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В Соликамске в ночь на 21 июня произошёл жуткий инцидент.
Как рассказывают местные жители, драма разыгралась в одной из семей, воспитывающей двух детей. Семья ожидала рождения третьего ребёнка, но женщина решила сделать аборт. Для чего она легла в больницу вместе с младшим ребёнком, оставив старшего сына на попечение отца.
Когда мужчина узнал об аборте, в отместку зарубил старшего четырёхлетнего сына.
Позднее следователям он объяснил мотивы своего поступка так: «Раз она может убить ребёнка, то и я могу».
Известно, что мужчина ранее не был судим, несколько раз лечился от алкогольной зависимости.
Сейчас устанавливается состояние его вменяемости в момент совершения преступления.
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