Андрей Синягин: «Мотовилиха» находится в тяжёлом финансовом положении» Менеджмент оборонного предприятия рассмотрит несколько вариантов реструктуризации задолженности

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Фото: Константин Долгановский

Руководство ПАО «Мотовилихинские заводы» официально прокомментировало ситуацию с иском о банкротстве завода, поданным ВНИИ «Сигнал».

Андрей Синягин, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «МЗ»:

— В настоящее время ПАО Специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» находится в тяжёлом финансовом положении. Аналогичное заявление о банкротстве общества подавалось в суд и ранее. Однако предприятие нашло выход из ситуации. Руководством предприятия рассматриваются варианты реструктуризации задолженности в рамках плана финансового оздоровления. Вся работа по оздоровлению предприятия будет проводиться в соответствии с действующим российским законодательством.

По информации пресс-службы ПАО «Мотовилихинские заводы», Андрей Синягин назначен на должность заместителя генерального директора 12 мая.

В марте также сменился гендиректор МЗ: Ивана Костина на этом посту сменил Александр Анохин, ранее возглавлявший компанию «Спецремонт», подконтрольную Минобороны РФ.

Напомним, арбитражный иск о несостоятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» был подан АО «ВНИИ «Сигнал» 2 июня. Сумма долга «Мотовилихи» перед ВНИИ «Сигнал» составляет 32 млн 124 тыс. руб. АО «ВНИИ «Сигнал» поставляет по заказу ПАО «Мотовилихинские заводы» комплектующие для техники военного назначения.

По данным отчётности 2016 года значительно возрос чистый убыток предприятия — с 536,4 млн руб. в 2015 году до 2, 4 млрд руб. в 2016 году. По итогам первого квартала 2017 года выручка предприятия сократилась на 11,3% по отношению к тому же периоду прошлого года. Увеличился и чистый убыток за квартал — с 389,9 млн руб. в 2015 году до 498,4 млн руб. в 2016 году.

ПАО «Мотовилихинские заводы» специализируется на производстве металлургической продукции (специальные марки стали, сортовой и листовой прокат, блюмы, поковки, штамповки, литьё), нефтепромыслового и бурильного оборудования, артиллерийских систем различных классов.