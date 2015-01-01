Индекс промпроизводства в Пермском крае увеличился на 2,4%
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Пермьстат опубликовал данные по индексу промышленного производства в Пермском крае за пять месяцев этого года.
По сравнению с тем же периодом прошлого года индекс вырос на 2,4%.
Всего за этот период в регионе отгружено продукции и выполнено работ на 536 млрд 344 млн руб., в том числе по добыче полезных ископаемых (111 млрд 873 млн руб.), обрабатывающим производствам (362 млрд 64 млн руб.), обеспечению электричеством, газом, паром (53 млрд 810 млн руб.) и др.
«Новый компаньон»
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