Индекс промпроизводства в Пермском крае увеличился на 2,4%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермьстат опубликовал данные по индексу промышленного производства в Пермском крае за пять месяцев этого года.

По сравнению с тем же периодом прошлого года индекс вырос на 2,4%.

Всего за этот период в регионе отгружено продукции и выполнено работ на 536 млрд 344 млн руб., в том числе по добыче полезных ископаемых (111 млрд 873 млн руб.), обрабатывающим производствам (362 млрд 64 млн руб.), обеспечению электричеством, газом, паром (53 млрд 810 млн руб.) и др.

«Новый компаньон»