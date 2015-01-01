Больницы Пермского края получат 116 млн руб. на покупку медоборудования

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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края направит 116 млн руб. на закупку современного оборудования для больниц и поликлиник края. В первом полугодии на получение нового оборудования заявились 24 больницы и поликлиники края. Планируется, что на эти деньги будут закуплены цифровые комплексы рентгеновской диагностики, флюорографы, аппараты ИВЛ и другое сложное оборудование.

Как сообщается на сайте ТФОМС, ряд поликлиник и больниц уже приобретают оборудование для эффективной реабилитации пациентов после сложных заболеваний и травм.

Напомним, в прошлом году ТФОМС Пермского края профинансировал приобретение медоборудования на сумму в 70 млн руб.