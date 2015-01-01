В Индустриальном районе сносят гаражи под строительство детской поликлиники
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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, на ул. Карпинского, 97 в Индустриальном районе ведётся демонтаж более 130 металлических гаражей и овощных ям на участке, где в будущем будет построена детская поликлиника.
Более 100 гаражей владельцы убрали самостоятельно, остальные администрация района демонтировала принудительно.
В частности, гаражи перемещены для временного хранения на ул. Буксирная, 4б.
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