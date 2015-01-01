В Перми состоялся межрегиональный фестиваль дворового спорта

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Фото: Константин Долгановский

В воскресенье, 18 июня, в пермском экстрим-парке стартовал межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт».

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Вы занимаетесь спортом регулярно, настойчиво. Вы понимаете, что спорт нужен не только для здоровья, но и чтобы закалять характер. В спорте важно ставить цели и достигать их. Чтобы, упав, вы могли встать и продолжать идти дальше. Поздравляю вас с праздником и желаю успехов!

Исполнительный директор Всероссийской федерации дворового спорта Олег Гадючкин поприветствовал участников от имени депутатов Госдумы, прославленных спортсменов Ирины Родниной и Вячеслава Фетисова, — инициаторов движения дворового спорта в России. Успехов ребятам пожелал и депутат Госдумы, известный ватерполист Ирек Зиннуров.

В спортивном форуме приняли участие около 100 юных спортсменов из Пермского края, Пензенской, Нижегородской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской, Кировской областей, республик Башкортостан и Татарстан На площадках экстрим-парка школьники сыграли в футбол, волейбол и баскетбол. Прошли соревнования по уличным видам спорта: BMX, Kickscooter, скейтборду, паркуру и воркауту, тестирование по нормативам ГТО.

По результатам межрегионального фестиваля будет сформирована сборная Приволжского федерального округа, которая выступит во Всероссийском фестивале дворового спорта в Ярославле в начале сентября 2017 года.

Пермский край стал участником проекта «Детский спорт» в 2012 году. За время реализации проекта в регион привлечено более 90 млн руб. из федерального бюджета. Отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах, создана и развивается сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, налажена работа дворовых тренеров, создана Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой постоянно проходят спортивные мероприятия для учащихся школ.

По итогам реализации проекта в 2016 году Пермский край вошёл в число лидеров по динамике развития физической культуры и массового спорта в стране. Пермь стала площадкой для проведения межрегионального фестиваля дворового спорта «Детский спорт» среди школьных команд из регионов ПФО.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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