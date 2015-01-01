В течение часа электроснабжение в Перми будет восстановлено

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Как сообщает администрация Перми, в 15.25 по местному времени в Ленинском районе Перми было восстановлено электроснабжение.

Также в течение часа возобновится подача электричества в социально значимые объекты города.

Напомним, сегодня, 15 июня, в 14.07 на сетях системного оператора РДУ произошло аварийное отключение электричества из-за перегруза линии 500 кВ. Временное отключение произошло в нескольких районах Перми и Добрянском районе.

С 15.00 подача электроэнергии поэтапно начала восстанавливаться.

Водоканал, больницы и другие социально значимые объекты города работают в штатном режиме.

В Пермском филиале «Т Плюс» сообщили, что отключение электричества в Перми не связано с деятельностью генерирующего оборудования компании.

«Во внешней энергосистеме были зафиксированы резкие колебания частоты электрического тока, что привело к отключению электричества. Частично этот инцидент отразился и на электростанциях филиала — на Пермской ТЭЦ-6 и Пермской ТЭЦ-9 штатной защитой кратковременно было отключено часть оборудования. Однако все колебания были выдержаны, все электростанции Пермского филиала продолжили выдавать мощность. В настоящее время режимы работы оборудования на ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 восстановлены», — пояснили в компании.

«Новый компаньон»

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