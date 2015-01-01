ООО «Акватория» не смогло добиться права участия в конкурсе Росводресурсов

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В сентябре 2015 года Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) проводило торги на заключение договора водопользования. Представители ООО «Акватория» не явились на очередное заседание аукционной комиссии 22 сентября 2015 года, в связи с чем были отстранены от участия в конкурсе.

В ответ на это компания подала жалобу в УФАС по Пермскому краю, но антимонопольщики признали жалобу необоснованной.

Суд первой инстанции признал решение Пермского УФАС России незаконным и счёл отстранение ООО «Акватория» неправомерным. При этом в материалах дела имелся приговор Дзержинского районного суда от 14 июля 2016 года, по которому представитель ООО «Акватория» отсутствовал на очередном этапе торгов в связи с задержанием сотрудниками ФСБ. Согласно приговору суда, представитель компании был задержан во время получения денежных средств от другого участника торгов — ОАО «Порт Пермь» в обмен на отказ компании ООО «Акватория» от участия в рассматриваемом аукционе. Представитель «Акватории» был осужден по ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп.

После обращения с апелляционной жалобой суд второй инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав, что компания действовала за пределами добросовестного осуществления гражданских прав. Интерес участия общества в рассматриваемых торгах был направлен на заключение и реализацию антиконкурентного соглашения, что является нарушением прав и законных интересов других лиц. Решение Пермского УФАС России было признано законным. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил правоту Пермского УФАС России и оставил в силе постановление 17 Арбитражного апелляционного суда.

Источник — пресс-служба Пермского УФАС

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