За Максима Решетникова на выборах губернатора готовы проголосовать 50% жителей Прикамья

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Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса жителей Пермского края об их отношении к врио губернатора Максиму Решетникову. Опрос проводился с 12 по 22 мая. В нём участвовали 1 тыс. 200 жителей. Погрешность не превышает 3,9%.

Опрос показал, что 69% жителей допускают возможность проголосовать за Максима Решетникова на выборах губернатора этой осенью.

По данным ФОМ, известность Максима Решетникова среди избирателей сейчас составляет 68%. При этом 45% жителей считают, что он справляется со своей работой хорошо и только 2% оценивают негативно. 44% респондентов не обладают информацией о его работе.

Кроме того, 55% жителей считают, что Решетников прислушивается к их мнению и 11% — что он имеет долгосрочную программу развития региона.

Респондентам также задали вопрос, за кого бы они проголосовали на выборах губернатора.

Среди шести представленных кандидатов, Максим Решетников набрал 50%. Ещё 4% жители готовы отдать голоса за председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, если он будет участвовать в выборах.

За остальных кандидатов, среди которых депутат краевого заксобрания и координатор реготделения ЛДПР Олег Постников, лидер движения «Выбор» Константин Окунев, председатель центрального совета национального родительского комитета Ирина Волынец, и кандидат реготделения КПРФ Ирина Филатова, готовы отдать свои голоса по 2% избирателей.

При этом 69% всех респондентов допускают для себя возможным проголосовать на предстоящих выборах за врио губернатора Максима Решетникова.

Политконсультант и член регионального штаба ОНФ Николай Иванов считает, что эти данные демонстрируют поддержку жителей Максима Решетникова.

«До выборов губернатора остается уже меньше трёх месяцев. И, по сути, из всех потенциальных кандидатов только Решетников ведёт настоящую избирательную компанию. Все остальные либо молчат, либо пишут в основном в социальных сетях, чего явно недостаточно, чтобы себя проявить. Решетников на выборах способен набрать до 70% голосов, потому что люди будут со временем только укрепляться в своём выборе, и в ближайшие месяцы лета вряд ли кто-нибудь сможет что-то противопоставить», — считает Иванов.

По его словам, чтобы не растерять доверие избирателей, нужно показывать промежуточные результаты своей работы.

«Я уже говорил о том, что Максим Решетников поступает правильно, не давая пустых обещаний о новых проектах. Жители, к сожалению, за последние пять лет разуверились в возможности власти реализовать хоть какие-то проекты, потому что очень много было деклараций, обещаний и с той же художественной галереей, зоопарком, вокзалом, аэропортом, но только какая-то часть была начата прежним губернатором, остальные так и остались проектами. Если Решетников на них сосредоточится и добиваться результата, люди буду видеть, и это уже будет показателем того, что пришёл человек страдающий не маниловщиной, а тот, кто твёрдо на земле стоит, прагматик», — комментирует Николай Иванов.

Социолог Сергей Минаев замечает, что рейтинг Решетникова высокий потому, что люди сравнивают его с предшественником Виктором Басаргиным, у которого рейтинг опускался до 20% в последнее время.

«Рейтинг Максима Решетникова может упасть, только если у него появятся серьёзные конкуренты, которых пока нет. Поэтому его антирейтинг (2%) сейчас очень низкий. Обычно он бывает около 10% и выше», — сказал Сергей Минаев.

Причём оба эксперта вспоминают, что такие высокие рейтинги в своё время демонстрировал Юрий Трутнев — поддержка тогда достигала 65%.

Депутат краевого заксобрания Виктор Плюснин также замечает, что первые шаги Максима Решетникова активны, напористы и нацелены на решение давно наболевших проблем региона, что и является причиной того, что люди сейчас поддерживают его на выборах.

«Мы все понимаем, что такого денежного объёма, как 3,6 млрд руб., направленных в муниципалитеты, ещё не было. Я живу в Добрянке, где дороги уже асфальтированы, а при этом протяжённость дорог немаленькая. Во всех территориях проделана большая работа, нацеленная на повышение комфортности проживания. И люди это ценят», — говорит Виктор Плюснин.

«Новый компаньон»