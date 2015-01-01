Почти 500 учреждений в этом году будут подключены к интернету

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Во вторник, 13 июня, глава Пермского края Максим Решетников обсудил вопросы развития связи и проект «Устранение цифрового неравенства» с министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым. Глава региона и министр договорились о выделении федеральных средств на проведение интернета в учреждения Пермского края.

В программе устранения цифрового неравенства участвуют 305 населённых пунктов Прикамья с населением от 250 до 500 человек. За последние два года точки коллективного доступа были проведены почти в 60 территорий региона. В 2017 году к высокоскоростному интернету будет подключено 50 прикамских сёл и деревень, в 2018-2019 годы — 197 населённых пунктов. Дополнительно в программу решено включить 120 сёл и деревень с населением более 500 человек.

Сейчас требуется подключить к высокоскоростному интернету 631 учреждение образования из 800 и порядка 1 тыс. объектов здравоохранения из 1 тыс. 445. Причем самая критичная ситуация складывается сегодня в сельских ФАПах — из 700 пунктов к сети подключены только шесть.

«Качественная связь и высокоскоростной интернет — это такая же необходимость, как дороги, комфортная среда, газификация. В особенности — для молодёжи. Подключение школ, больниц, домов культуры к интернету — не модный тренд, а насущная необходимость. Это повышение доступности и качества базовых услуг — прежде всего, медицинских и образовательных», — отметил Максим Решетников.

Он также подчеркнул, что почти 500 учреждений будут подключены к интернету в 2017 году. При этом подключение ФАПов край возьмёт на себя, а министерство связи обеспечит подключение стационаров и поликлиник.

«Мы договорились, что все направления подключения объектов здравоохранения, устранения цифрового неравенства — всё, что нам необходимо, мы соберем в одну большую программу и за счет этого мы в ближайшие два года должны совершить цифровой прорыв. Это и заложит базу цифровой экономики, о которой недавно заявил президент РФ Владимир Путин и которая создает новое качество жизни людей», — сообщил Максим Решетников.

Николай Никифоров отметил, что в 2017 году Пермский край ждёт самая масштабная «связная» стройка, которая когда-либо здесь происходила.

«Речь идёт о сотнях километров волоконно-оптических линий связи, которые будут проложены к малым населённым пунктам. Благодаря организационным усилиям, которые Максим Решетников предпринял (это и поддержка на уровне муниципалитета, и целый ряд решений на региональном уровне), думаю, Пермский край выйдет на первые позиции среди субъектов РФ по объёмам работ, которые будут выполнены в 2017 году. Далеко не в каждом регионе мы видим такую заинтересованность местных властей и первого лица», — отметил министр.

Станет более доступной для отдалённых территорий и сотовая связь. В ближайшее время в Прикамье планируется обеспечить сотовой связью 150 малочисленных населённых пунктов. Это позволит вдвое увеличить покрытие связью краевых дорог. Сегодня только порядка 20% краевых дорог покрыты сетью сотовых операторов. Поэтому краевые власти готовы оказывать поддержку операторам в строительстве базовых станций. На совещании чиновники договорились с представителями компаний сотовой связи о том, что одновременно с подведением волоконно-оптической связи в районе населённых пунктов будут устанавливаться опоры для вышек мобильной телефонной связи.

Источник — администрация губернатора Пермского края