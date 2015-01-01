В Прикамье прокуратура добилась увольнения руководителей двух муниципальных предприятий

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает Пермская краевая прокуратура, по представлению прокурора в Чусовом уволены руководители двух крупных муниципальных предприятий: МУП «Горводоканал» и «Ляминское ЖЭУ» за нарушение антикоррупционного законодательства.

В частности, руководитель МУП «Горводоканал» одновременно являлся участником и руководителем нескольких коммерческих организаций, а также учредителем некоммерческой организации, зарегистрированных в Пермском крае, о чём при приёме на должность не сообщил.

Директор второй организации не уведомил орган местного самоуправления, что является учредителем и председателем 15 ТСЖ в Чусовом.

Прокурор внёс главе города представление. Распоряжениями главы города трудовые договоры с руководителями этих предприятий были расторгнуты.

«Новый компаньон»