В Театральном сквере открылась выставка о чудесах фонда «Дедморозим» Чудо – это мы!

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Выставки в главной аллее сквера перед Театром оперы и балета стали ещё одной приметой пермского лета: нынешняя — уже третья, до неё были «Красота леса» и «Молотов 41-45». У всех трёх есть нечто общее — высокое качество экспозиции и социальная важность тематики. Это не просто большие фото и тексты к ним: и фотографии, и тексты во всех трёх случаях тщательно отобраны и выверены, они всегда живо задевают за душу. Нынче — особенно: ведь речь идёт о больных детях, о детях-инвалидах и детях, оставшихся без попечения родителей, и о помощи им. Каждое из чудес, о которых рассказывает выставка, заставляет прослезиться. Ну, или хотя бы сглотнуть комок в горле.

«Чудеса верят в вас!» — название проекта не случайно: это не просто рассказ о деятельности фонда «Дедморозим», это способ сказать спасибо всем пермякам, которые так или иначе участвовали в акциях фонда или поддерживали их. Один из учредителей фонда Дмитрий Жебелев как никто умеет сказать человеку «Ты классный!» так, что очень хочется соответствовать. На вернисаже было множество моментов, когда все собравшиеся преисполнились гордости — хотя бы за то, что пришли, несмотря на проливной дождь. Вроде бы мелочь, но как за это благодарили!

Основатели «Дедморозим» — Надежда Ли, Дмитрий Жебелев и их соратники — долго отказывались называть свою затею фондом. Они были уверены: для того, чтобы делать добрые дела, формальности необязательны, нужна лишь добрая воля. С доброй воли компании пермяков затея началась осенью 2008 года, когда в группу на форуме Teron.ru, которая занималась волонтёрской помощью детским домам, обратилась директор одного из приютов и рассказала о девочке по имени Сюзанна: ей после операции нужно было полгода лежать в гипсе, приближался Новый год, а девочка мечтала о говорящей кукле… Тогда и возникла идея: любой человек может стать Дедом Морозом и исполнить новогоднее желание ребёнка, оставшегося без родительской заботы.

Первые 100 детских желаний с форума разобрали за два часа. А через два года уже буквально все — все! — дети Пермского края, оставшиеся без родителей, получили по исполнению новогоднего желания.

Желания были разные, и «Дедморозим» старался исполнить любое. Ну, уж если взялся совершать чудеса, то надо постараться! Дети летали на спортивных самолётах, получали личные встречи с любимыми актёрами и музыкантами, участвовали в играх любимых спортивных команд...

Однако быстро оказалось, что одними новогодними желаниями не отделаешься. Это произошло, когда в 2011 году девочка по имени Ксюша Киселёва обратилась к организаторам затеи с желанием жить.

Дмитрий Жебелев признаётся:

«До тех пор я не подозревал, что у нас в стране существуют такие проблемы, что жизнь ребёнка может зависеть от денег… Я думал, что детей всегда лечат бесплатно, а если возникает сложная ситуация, она как-то решается».

Оказалось, что довольно часто семьи с больными детьми оказываются один на один с огромными финансовыми проблемами. Лечение за рубежом, покупка медицинского оборудования, обследования, услуги сиделок, транспортные расходы… Родители вынуждены уходить с работы, продавать жильё — ведь речь идёт о миллионах.

Первый справа стенд выставки, если идти к театру со стороны ул. Ленина, — как раз о Ксюше. Лицевое фото — малышка без волос, в медицинской маске; фото с другой стороны — пять лет спустя: красавица, посылающая воздушные поцелуи всем, кто помог исполнить её желание жить.

С тех пор их было много — детей, которым без чуда помочь было невозможно. Проекты становились всё сложнее, суммы всё серьёзнее, и в 2012 году был официально зарегистрирован фонд «Дедморозим». У фонда есть штаб, а в штабе — отдел организации чудес, отдел свершения чудес и отдел продвижения и финансирования чудес.

Занимаясь созданием чудес, «дедморозы» быстро поняли, что надо не только и не столько помогать отдельным людям, сколько стараться сделать так, чтобы стало меньше нуждающихся в помощи. Так появились системные чудеса: создание паллиативной детской медицины в Пермском крае, проект «душевная больница» — для психически больных детей, проект «больничная мама», проект массового донорства костного мозга — чтобы создать базу для длительной и всеобщей помощи тем, кто страдает злокачественными заболеваниями крови.

Обо всём этом тоже рассказывает фотовыставка. Конечно, самые эмоциональные впечатления по-прежнему оставляют истории о конкретных детях, тем более что некоторые из них пришли на вернисаж вопреки неприветливой погоде. Среди них — Наташа Долматова, и было невероятно радостно видеть, что девочка, победившая опухоль мозга, идёт сама. Пусть опираясь на мамину руку, но на собственных ногах.

Главный вывод, который можно сделать после просмотра выставки — нет тех, кому невозможно помочь. В «Дедморозим» не может быть ответа:

«Ваш ребёнок безнадёжен, нечего тратить средства».

Если болезнь действительно неизлечима и дни больного сочтены, надо совершить чудо, чтобы дни эти длились максимально долго и были максимально счастливыми. И «Дедморозы» делают это.

Выставка «Чудеса верят в вас!» работает в Театральном сквере до конца лета.

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