Участники проекта «Театры малых городов» начали репетиции спектаклей

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В Пермском крае участниками проекта «Театры малых городов» стали Чайковский театр драмы и комедии, Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина, Березниковский драматический театр, Березниковский театр «Бенефис» для детей и молодёжи и молодёжная студия-театр «Доминанта» (Губаха).

Между главами муниципальных районов, городских округов и Министерством культуры Пермского края подписаны соглашения о выделении субсидий на поддержку творческой деятельности театров в городах с населением до 300 тыс. человек. В настоящее время ожидается перечисление денежных средств.

При этом художники-постановщики уже составили эскизы спектаклей и приступили к репетициям, премьеры которых состоятся в октябре-ноябре 2017 года. На показы постановок будет выезжать экспертный совет партпроекта «Театры малых городов» и оценивать качество работ. По итогам оценок будет выбрана лучший спектакль.

В реализации партпроекта участвует 56 субъектов России и почти 150 театров, в том числе пять из которых находятся в Пермском крае. Каждый театр разместил информацию об участии в проекте партии.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края