Краевые парламентарии приняли закон о проведении выборов губернатора 10 сентября

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня на заседании заксобрания Пермского края депутаты приняли законопроект о назначении выборов губернатора Пермского края 10 сентября.

Депутат Александр Бойченко, представлявший доклад, отметил, что это исторический момент для Прикамья, ведь выборов губернатора в регионе не было 17 лет.

Согласно краевому закону губернатор избирается прямым голосованием избирателей сроком на пять лет. Сегодня в Прикамье в списки избирателей включено более 2 млн жителей.

Период выдвижения кандидатов начнётся со дня, следующего за днём публикации решения о назначении выборов, период подачи документов кандидатов на регистрацию пройдёт с 21 по 25 июля, к 4 августа станут известны все зарегистрированные для участия в выборах кандидаты, с 12 августа начнётся период агитации в СМИ.

Голосование на выборах губернатора будет проходить 10 сентября с 8 до 22 часов. Избранным будет считаться тот кандидат, за кого проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Выборы губернатора — это одна из важнейших кампаний для жителей Пермского края. Мы полностью готовы к её проведению и настроены на обеспечение легитимности и открытости избирательного процесса. Всем кандидатам будут представлены равные условия, и избирательные комиссии окажут максимальное содействие в реализации их прав. С целью обеспечения законности и юридической чистоты предстоящих выборов губернатора, мы активно сотрудничаем с представителями политических партий, общественных организаций, наблюдателями. Ориентируем всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий на взаимодействие с ними и строгое соблюдение норм избирательного права. Кроме того, уделяем особое внимание внедрению нового порядка реализации избирательных прав граждан, желающих проголосовать не по прописке. Считаю, что предоставленная федеральным законодательством возможность прикрепиться к участковой комиссии по месту фактического нахождения избирателя в единый день голосования создаст более комфортные условия.

Напомним, сегодня также в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края» (об установлении времени голосования на выборах депутатов представительных органов и на местном референдуме с 8 до 22 часов, а также о приведении в соответствие с федеральным законодательством в части определения времени начала и окончания голосования при совмещении дня голосования на выборах и референдумах разного уровня), инициированный крайизбиркомом.