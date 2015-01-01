В Прикамье депутат лишился мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства

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Кудымкарская городская прокуратура проверила декларации о доходах депутатов Степановского сельского поселения Кудымкарского района  и установила, что один из народных избранников не предоставил сведения о доходах в установленный срок. 

В связи с чем совет депутатов Степановского поселения принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

«Новый компаньон»

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