В Прикамье депутат лишился мандата из-за нарушения антикоррупционного законодательства
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Кудымкарская городская прокуратура проверила декларации о доходах депутатов Степановского сельского поселения Кудымкарского района и установила, что один из народных избранников не предоставил сведения о доходах в установленный срок.
В связи с чем совет депутатов Степановского поселения принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата.
«Новый компаньон»
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