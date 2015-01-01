«Уралкалий» и T-Machinery создают совместное предприятие

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В пятницу, 2 июня, в рамках работы Санкт-Петербургского международного экономического форума «Уралкалий» подписал меморандум с чешской компанией T-Machinery о создании совместного предприятия по производству, ремонту горной техники и запасных частей, а также организации сборочного производства горнопроходческих комбайнов.

На базе производственных площадей «Уралкалия» планируется создать современный технологический комплекс, мощности которого позволят вести сборку до шести проходческих комбайнов нового типа, а также производить капитальные ремонты до 12 проходческих комбайнов различных модификаций в год. Предприятие планируется оснастить необходимым оборудованием на сумму около €5 млн и создать десятки новых рабочих мест. В рамках сотрудничества с T-Machinery планируется привлечение отечественных производителей в качестве поставщиков различных услуг и оборудования. На полную мощность новое предприятие должно выйти в течение трёх лет.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Основная цель создания нового совместного предприятия — обеспечение потребностей «Уралкалия» в производстве и ремонте парка горнопроходческой техники, которая позволит компании сохранить лидерство как в уровне себестоимости и эффективности добычи сильвинитовой руды, так и в использовании самых передовых промышленных технологий.

Зденек Гайдик, генеральный директор T-Machinery:

— Мы рады, что наш опыт и технологические разработки в отрасли горного машиностроения найдут своё применение в «Уралкалии» — мировом лидере калийной отрасли. Наши конструкторы разработали уникальный комбайн МВ900СМ, максимально адаптированный для разработки калийных солей Верхнекамского месторождения. Создание совместного предприятия позволит обеспечить ПАО «Уралкалий» качественным оборудованием, а также значительно улучшить ситуацию по оперативному сервисному обслуживанию и обеспечению запасными частями его горнопроходческой техники.

Проходческо-очистной комбайн МВ900СМ — новая разработка T-Machinery. Модель максимально адаптирована к добыче сильвинитовой руды в условиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Производительность МВ900СМ составляет не менее 10 тонн руды в минуту. Комбайн имеет два комбинированных дисковых режущих органа, расположение резцов обеспечивает добычу руды необходимой фракции, что позволяет эффективно осуществлять процесс извлечения полезного компонента — калия. Новый комбайн имеет высокую степень надёжности в своем классе — нормативный ресурс работы до капитального ремонта составляет 2 млн тонн.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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