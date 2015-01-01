Пермяков приглашают на общегородские зарядки Крепость тела — сила духа

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molbulak ru

Всё лето в нескольких районах города будут проводиться уличные зарядки, в которых смогут принять участие все желающие. Занятия проводят профессиональные тренеры абсолютно бесплатно.

С 1 июня утренняя разминка проходит в Дзержинском районе. А с сегодняшнего дня к занятиям приступили и жители Индустриального района.

«Ежедневные упражнения на свежем воздухе, которые проводятся под руководством профессионального инструктора, благоприятно воздействуют на организм, прививают привычку регулярно выполнять утреннюю зарядку и заниматься спортом. Участники получают возможность зарядиться энергией на весь день», — рассказали организаторы проекта.

На зарядку выходят пермяки, неравнодушные к активному образу жизни и своему здоровью, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Главное условие участия — удобная форма одежды.

В Дзержинском районе первой площадкой для занятий стал микрорайон Мильчакова, а в июле и августе утренние разминки пройдут в других микрорайонах. Зарядка проходит на баскетбольной площадке школы №72 (ул. Мильчакова, 22) ежедневно с понедельника по пятницу, с 09.00 до 09.30.

В Индустриальном районе занятия проходят на центральной площадке сада им. Миндовского каждые понедельник, среду и пятницу, с 09.00 до 10.30.

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