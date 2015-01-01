В Перми присудили премии в сфере культуры и искусства

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Премию имени Сергея Дягилева за лучшую актёрскую работу в жанре хореографии решено вручить артисту театра «Балет Евгения Панфилова» за главную партию Леонардо в балете «Сын господина Пьеро из Винчи» Сергею Райнику.

Премию имени народной артистки СССР Лидии Мосоловой за лучшую актёрскую работу в жанре драматического искусства по решению комиссии присудили артистке Пермского театра юного зрителя за роль Лизы в спектакле «Продавец дождя» Татьяне Гладневой.

Премию имени Александра Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства коллегиально решено присудить композитору «Союза композиторов России» за вокальный цикл «Песенки о Перми» Дмитрию Батину.

Также премии имени русского поэта и критика Алексея Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы был удостоен поэт, член «Союза писателей России» за поэтическую книгу «Русь, Россия — отрада моя» Анатолий Гребнев.

Премию имени заслуженного художника России Ивана Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства» большинство членов комиссии отдали за молодого художника Ольгу Пермякову-Молчанову за персональную выставку «Так не бывает», которая была представлена в пермской арт-резиденции в мае прошлого года.

За постановку мини-балета «Шинель» постановщика и артиста театра «Балет Евгения Панфилова» Алексея Расторгуева решено наградить премией имени заслуженного артиста России, режиссера Георгия Буркова за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении. Заключительная премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность была присуждена управляющей частной филармонии «Триумф» за созданную ею филармонию Юлии Балабановой.

Напомним, на соискание премий было заявлено 22 человека. Работы претендентов оценивались членами комиссии, в состав которой были включены заслуженные работники культуры, профессора, руководители учреждений культуры, эксперты по культуре.

Торжественное вручение премий состоится в День России и День города, 12 июня.

«Новый компаньон»

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