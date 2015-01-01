Судебные приставы частично приостановили деятельность Частинской ЦРБ

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Судебные приставы по Большесосновскому и Частинскому районам УФССП России по Пермскому краю приостановили работу медицинских кабинетов и двух аппаратов ионизирующего типа в ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе плановой выездной проверки сотрудниками Роспотребнадзора установлено, что деятельность двух стационарных медицинских аппаратов в рентгеновских кабинетах осуществлялась без санитарно-эпидемиологического заключения на их эксплуатацию. Срок действия выданного заключения закончился ещё в 2012 году.

Кроме того, проверяющими выявлено, что процедурный и прививочный кабинеты фельдшерско-акушерского пункта в селе Верх-Рождество, относящегося к Частинской районной больнице, не соответствуют гигиеническим и санитарным нормам. В прививочном кабинете частично отсутствует напольная плитка. В процедурном кабинете нет дополнительной раковины. На стенах отслоилась краска, потолки и полы не гладкие, что затрудняет качественную влажную уборку.

Так как выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, суд признал ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кабинетов сроком на 60 суток.

Судебный пристав вручил главному врачу медицинского учреждения постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном привлечении к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

Деятельность кабинетов приостановлена. Разрешён лишь допуск технических специалистов соответствующих служб к аппаратам, эксплуатация которых приостановлена, для устранения выявленных нарушений.