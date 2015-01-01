В единый день приёма предпринимателей за помощью обратилось более 340 человек

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24 мая на территории Пермского края впервые прошёл Единый день приёма предпринимателей. Организатором выступило правительство Пермского края.

Всего за весь день в исполнительные органы государственной власти Прикамья, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления обратились более 340 человек. Больше всего жителей края обратилось за консультацией в Агентство по занятости населения Пермского края и его территориальные органы, а также в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю. В органы местного самоуправления обратились 208 человек. По количеству обратившихся лидирует Пермь (31 человек), на втором месте — Соликамск (19 человек), на третьем — Губаха (14 человек).

Больше всего предприниматели задавали вопросы по оформлению прав собственности на нежилые помещения и земельные участки для ведения бизнеса, а также интересовались вопросами трудоустройства инвалидов и содействия предпринимателям по подбору кадров. Министерство здравоохранения консультировало бизнесменов по вопросам лицензирования, министерство промышленности, предпринимательства и торговли — по вопросам предоставления финансовой поддержки, оказания помощи продвижения продукции и формирования кооперационных связей.

В приёме предпринимателей также принял участие глава Пермского края Максим Решетников. По его словам, подобные мероприятия необходимо проводить регулярно, чтобы и власть, и бизнес могли в «режиме реального времени» решать накопившиеся проблемы.

«Очень важно, что предприниматели воспользовались возможностями Единого дня приёма предпринимателей и пришли на приём. Это показатель уровня доверия. Уверен, что только вместе мы сможем создать для предпринимателей в Пермском крае качественно новые условия для работы», — заявил глава Прикамья.

Вячеслав Белов, уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае:

— Впервые прошедший в Пермском крае День приёма субъектов предпринимательской деятельности стал востребованным, особенно в территориях региона. Для бизнеса очень актуально иметь «прямую связь» с представителями органов власти, ведь это не только возможность решения назревших проблем, но и повышение инвестиционной привлекательности нашего региона в интересах развития предпринимательства Прикамья. В ходе проведения Дня приёма предпринимателей в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае обратились пять бизнесменов, по трём обращениям были приняты письменные жалобы.

Логическим продолжением Единого дня приёма предпринимателей стал краевой форум «Дни пермского бизнеса — 2017», на площадках которого представители власти, малого и среднего бизнеса обсудили актуальные вопросы, оценили перспективные бизнес-проекты и инновационные начинания предприятий Прикамья.

Выступая перед собравшимися, Максим Решетников обозначил направления развития малого и среднего бизнеса в регионе. В Пермском крае 110 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые производят порядка трети всего объёма товаров и услуг в регионе. Глава региона подчеркнул, что каждый четвёртый от всего экономически активного населения сегодня занят в этой сфере. По словам губернатора, он рассчитывает на то, что площадка форума позволит выработать решения задач, которые сегодня стоят перед властью и предпринимательским сообществом.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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