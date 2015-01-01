Пермское «ОДК-СТАР» приступило к серийному производству насоса-регулятора для вертолётных двигателей

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АО «ОДК-СТАР» заключило контракт на серийные поставки насоса-регулятора НР-2500 для вертолётного двигателя ВК-2500ПС-03. Разработанный на пермском предприятии агрегат является усовершенствованной модификацией насоса-регулятора НР-3ВМА-Т и устанавливается на всё семейство вертолётов типа «Ми» и «Ка».

«Мы уже начали первые поставки НР-2500 в АО «Климов», — рассказывает управляющий директор АО «ОДК-СТАР» Сергей Остапенко. — К 2023 году планируем довести производство данных агрегатов до 100 единиц в год».

Насос-регулятор — один из ключевых агрегатов газотурбинного двигателя, обеспечивающий и регулирующий величину расхода топлива в камере сгорания. Применение насоса-регулятора НР-2500 обеспечит надёжность и качество управления двигателя ВК-2500ПС-03 за счёт исполнения гидромеханическим агрегатом команд от электронного блока управления, что позволит обеспечивать устойчивую работу системы двигатель — несущий винт.

Пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» также освоило выпуск импортозамещающих элементов — насосов-регуляторов НР-3ВМА-Т, которые устанавливаются на вертолётные двигатели ТВ3-117/ВК-2500. Если раньше этот агрегат выпускало харьковское предприятие ГП ХМЗ «ФЭД», сегодня потребности АО «Климов» (г. Санкт-Петербург) полностью покрывает АО «ОДК-СТАР». В этом году планируется выпустить 350 насосов-регуляторов НР-3ВМА-Т.

АО «ОДК-СТАР» и АО «Климов» входят в состав Объединённой двигателестроительной корпорации, которая, в свою очередь, является частью Госкорпорации Ростех.

Источник — пресс-служба АО «ОДК-СТАР»

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