В результате ЧП у ДК Солдатова пострадали восемь детей

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По последним данным, в результате обрушения металлической конструкции во время репетиции к празднику славянской письменности в Перми у ДК Солдатова сегодня, 24 мая, пострадали восемь детей. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших нет.

Напомним, ранее СУ СК РФ по Пермскому краю сообщил о том, что по факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следственную группу, которая сейчас разбирается в причинах произошедшего, возглавил заместитель руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Дмитрий Анащенко.





«Новый компаньон»

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