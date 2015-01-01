На «Перми-Сортировочной» четверо работников уволены из-за поддельных дипломов

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Несколько сотрудников железнодорожной станции «Пермь-Сортировочная» работали по фальшивым дипломам УрГУПСа. Среди них: техник-расшифровщик, двое машинистов-инструкторов, двое дежурных по депо, а также инженер по эксплуатации, сообщает РИА «Новый день».

По информации издания, таких работников могло быть и больше, так как на станции был некомплект штата, поэтому отдел кадров пошёл на подлог.

При этом четверо из шести изобличённых работников уже уволены. В ситуации с поддельными документами сейчас разбирается транспортная прокуратура.

Все материалы по этому делу направлены в суд.

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