На «Перми-Сортировочной» четверо работников уволены из-за поддельных дипломов
Несколько сотрудников железнодорожной станции «Пермь-Сортировочная» работали по фальшивым дипломам УрГУПСа. Среди них: техник-расшифровщик, двое машинистов-инструкторов, двое дежурных по депо, а также инженер по эксплуатации, сообщает РИА «Новый день».
По информации издания, таких работников могло быть и больше, так как на станции был некомплект штата, поэтому отдел кадров пошёл на подлог.
При этом четверо из шести изобличённых работников уже уволены. В ситуации с поддельными документами сейчас разбирается транспортная прокуратура.
Все материалы по этому делу направлены в суд.
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