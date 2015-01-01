С начала года фонд капремонта отремонтировал 60 домов в Прикамье

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Как сообщают в краевом фонде капремонта, за 2017 год в Пермском крае отремонтировано 60 домов.

В настоящее время объявлены 1 тыс. 124 аукциона на разработку проектно-сметной документации, по 953 из них договоры заключены. Ещё 219 аукционов объявлено на выполнение строительно-монтажных работ. 142 договора заключены на проведение строительного надзора за ходом проведения ремонтных работ.

Напомним, за 2015 год в Пермском крае были отремонтированы фондом капремонта 38 домов, в 2016 — 180.

В этом году фонд капремонта планирует отремонтировать 955 домов по 10 видам работ на общую сумму более 1 млрд руб.

За весь период работы программы капремонта в Прикамье должно быть отремонтировано 13,3 тыс. домов.

Собираемость фонда в 2016 году составила более 65%.

«Новый компаньон»