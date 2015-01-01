В Перми строительство второй очереди зоопарка начнётся в этом году

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Глава Пермского края Максим Решетников проверил ход строительства пермского зоопарка.

Руководитель проекта АО «РЖДстрой» Илья Козырев доложил главе региона, что сейчас на участке ведётся разработка котлована и забиты пробные сваи под административное здание, также организована временная дорога.

«Объект разделен на три строительных участка для удобства управления. Сейчас идут работы на входной группе — уже забито порядка 60 свай под административное здание. К августу планируем вывести на площадку порядка 900 человек», — отметил Илья Козырев.

Глава региона потребовал строго соблюдать график проведения работ и жёстко контролировать их качество.

«Чтобы не пришлось потом навёрстывать упущенное. Особое внимание необходимо уделять качеству работ»,- подчеркнул Максим Решетников.

В рамках первой очереди строительства зоопарка планируется возведение зданий и сооружений экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административного здания, здания ветеринарной лечебницы, монтаж инженерных сетей. Численность посетителей зоопарка составит 500 тыс. человек в год. Единовременно зоопарк сможет принять до 1 тыс. 140 человек.

Максим Решетников дал поручение спроектировать вторую очередь зоопарка в этом году и начать её возведение синхронизировано со строительством первой очереди объекта. Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить дорожной инфраструктуре, и поручил главе Перми Дмитрию Самойлову подготовить заявку и проектную документацию для ремонта участков на ул. Леонова (от Шоссе Космонавтов до ул. Промышленной) и ул. Свиязева (от Шоссе Космонавтов до ул. Карпинского). Эти работы планируется выполнить в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

В новом зоопарке будут присутствовать архитектура и тематические элементы из разных уголков мира, водоёмы, рвы, стены, оформленные под скалы, открытые и закрытые вольеры в соответствии с требованиями по содержанию каждого вида животных в естественных условиях. Также на площадке будут созданы системы поддержания назначенной температуры, влажности и воздухообмена в вольерах, современные системы фильтрации и очистки воды в водоёмах, комфортное освещение.

Елена Бурдина, учёный секретарь МАУК «Пермский зоопарк»:

— Сам принцип организации нового зоопарка и вольеров абсолютно отличается от того, что есть сейчас в действующем зоопарке. Очень радует, что работа уже идёт. Картина впечатляет. Есть уверенность, что под контролем властей современный зоопарк будет построен.

Источник — администрация губернатора Пермского края, администрация Перми

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