Вице-мэра Березников лишили водительских прав за пьяную езду на 21 месяц

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Накануне, 10 мая, мировой судья судебного участка №4 Березниковского судебного района Пётр Высоцкий принял решение лишить заместителя главы Березников Валерия Рахмуллина права управления автомобилем на 21 месяц и назначить штраф в 30 тыс. руб.

Напомним, что наказание вице-мэру было назначено за езду в пьяном виде. В полночь с 29 на 30 марта он был остановлен патрулём ГИБДД за рулём служебной машины в Березниках на улице Парижской Коммуны. Проведённое освидетельствование показало наличие алкоголя в крови местного чиновника (0.49 промилле).

Сам Валерий Рахмуллин на суде не присутствовал. Его интересы представлял Сергей Кондратьев. Но суд не учёл доводы защитника и вынес решение о вынесении наказания.

Отметим, Валерий Рахмуллин в администрации Березников курирует вопросы образования, культуры и молодёжной политики, а также физической культуры и спорта. Также он возглавляет местный исполнительный комитет партии «Единая Россия».

Напомним, это уже не первый случай в Березниках, когда чиновники и депутаты оказываются пьяными за рулём. Так, директор местного муниципального бассейна, депутат Березниковской городской думы Андрей Рашидов в нетрезвом виде попался в руки ГИБДД и был наказан. Ещё более скандально поездил в пьяном виде его коллега по думе Олег Колпаков, который после празднования дня города на своей иномарке врезался в машину ОМОНа.