В Ленинском районе Перми снесено 111 киосков
По поручению администрации Ленинского района Перми за территорией центрального рынка собственники в добровольном порядке демонтировали 111 киосков, сообщает администрация Перми.
Все объекты находились за территорией центрального рынка на ул. Подгорная, 4 и размещались на условиях договора аренды, срок которой истёк в январе этого года.
Под снос попали киоски, лотки, прицепы.
На освободившейся площади организована сезонная ярмарка для садоводов.
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Собственник.