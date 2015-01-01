В Ленинском районе Перми снесено 111 киосков

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По поручению администрации Ленинского района Перми за территорией центрального рынка собственники в добровольном порядке демонтировали 111 киосков, сообщает администрация Перми.

Все объекты находились за территорией центрального рынка на ул. Подгорная, 4 и размещались на условиях договора аренды, срок которой истёк в январе этого года. 

Под снос попали киоски, лотки, прицепы.

На освободившейся площади организована сезонная ярмарка для садоводов.

«Новый компаньон»

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