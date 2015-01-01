Задолженность за теплоснабжение в Прикамье достигла 11 млрд руб.

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Как сообщает пресс-служба пермского филиала «Т Плюс», по итогам первого квартала этого года общий долг перед теплоснабжающими организациями «Т Плюс» в Прикамье достиг 11 млрд руб. За январь-март прирост задолженности составил 1,1 млрд руб. Большая часть долгов приходится на УК-посредников: 6,3 млрд руб. (57% от всей суммы долга).

«Антирейтинг» нерадивых УК возглавляет ООО «Мастер комфорта» (202,3 млн руб.), ООО УК «ТехКомфорт» (184 млн руб.), ООО УК «Моторостроитель» (178,9 млн руб.). За три месяца этого года долги управляющих компаний выросли на 30,2 млн руб.

В отношении УК-посредников направляются иски в суд, проводятся рейды совместно с судебными приставами, заявления о фактах нецелевого расходования денежных средств передаются в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется ООО УК «Моторостроитель», по жилому фонду которого наблюдаются факты перевода домов на УК-«клон».

Долги ТСЖ за теплоэнергию составили 1,2 млрд руб. — рост с начала года произошёл на 90 млн руб. Промышленные потребители задолжали за теплоснабжение 52,8 млн руб. (сокращение с января произошло на 41%).

Население задолжало за тепло 2,1 млрд руб. (1,5 млрд руб. из них — долги с просрочкой в три и более месяцев).

Зато процент собираемости по «прямым» квитанциям за тепловые услуги по итогам первого квартала 2017 года вырос на 6% и составил 82,5%.

Высокий рост задолженности за теплоснабжение отмечен не только в Перми (8,2 млрд руб.), но и в Чайковском (более 1 млрд руб.).

«Новый компаньон»