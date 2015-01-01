Депутаты Госдумы обсудят с главой региона строительство поликлиники в Ленинском районе Перми

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Глава Прикамья Максим Решетников провёл очередную встречу с депутатами Госдумы от Пермского края.

Депутат Госдумы Игорь Шубин положительно оценил ход проведения этих встреч и отметил, что в регионе начинает формироваться определённый формат общения главы региона с депутатами Госдумы, который способствует решению различных социальных и экономических проблем. Депутаты же, в свою очередь, имеют возможность подключаться к решению этих проблем через внесение соответствующих поправок в федеральное законодательство.

«Во время следующей встречи, через месяц, мы будем информировать главу региона о том, что удалось, что получилось, не получилось по итогам прошлой встречи, — пояснил Игорь Шубин. — Теперь у нас, депутатов, появилась возможность обозначить свои вопросы, которые поступают нам с приёмных, главе региона и решать их».

По словам депутата Госдумы Дмитрия Сазонова, в этот раз обсуждались различные вопросы, в том числе ЖКХ, экономическая сфера, порядок формирования тарифов в оценке стоимости земельных участков, который необходим для дальнейшего использования земель сельхозназначения.

«Эти земли надо передавать на региональный уровень, чтобы вводить в экономический оборот. В связи с этим мы сформулировали соответствующую инициативу в адрес краевых властей, а потом будем обсуждать её с Минэкономразвития на федеральном уровне», — рассказал Дмитрий Сазонов.

По словам Игоря Шубина, на следующей встрече с главой региона депутаты Госдумы также обсудят ситуацию со строительством поликлиники для взрослого населения в Ленинском районе Перми.

«Такой формат встреч с главой региона является конструктивным и позволяет надеяться, что мы можем продвинуться в решении очень многих вопросов», — резюмировал итоги встречи Игорь Шубин.

«Новый компаньон»