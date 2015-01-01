Создание учебно-тренировочной базы Пермского речного училища обойдётся в 80 млн руб.

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Как сообщил «Новому компаньону» директор Пермского речного училища (филиал Волжского государственного университета водного транспорта) Павел Задровский, училище планирует получить в собственность участок, на котором будет построен учебно-тренировочный центр с бассейном. Руководство учебного заведения планирует обратиться с этой инициативой в администрацию Перми.

«Разумеется, это планы и реализовать их в ближайшее время не получится. Мы — федеральное учреждение, поэтому сильно зависим от экономической ситуации. Пока рано говорить о том, каким будет учебно-тренировочный центр и как скоро удастся его построить. Однако мы рассчитываем на финансовое участие краевого и федерального бюджетов. По предварительным подсчётам, его строительство обойдётся в 80 млн руб.», — сообщил директор училища.

Напомним, 26 апреля 2017 года в училище с рабочим визитом побывал главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков. В ходе встречи он ознакомился с процессом подготовки специалистов и материально технической базой речного училища.

Тогда же руководство училища инициировало обсуждение вопроса о безвозмездной передаче земельного участка для плаца из муниципальной собственности. Площадь участка составляет 30х100 кв. м. Ранее на этом месте размещалась стоянка автомобилей салона «Уралавтоимпорт».

Решение будет принято после майских праздников.

В случае передачи участка Пермскому речному училищу первое построение курсантов на плацу состоится уже 1 сентября. Одновременно на участке смогут разместиться порядка 800 человек.





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