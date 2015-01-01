Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 28 апреля по 5 мая

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Новая неделя вновь принесёт в Пермь шквал выставок: «Уравнение с двумя неизвестными» — выставка-диалог двух художников; «День творения шестой» — персональная экспозиция одного из лучших скульпторов-камнерезов Прикамья; «Человек, который старался ни на кого не давить: Кирилл Крест и история одной коллаборации» — первая персональная выставка художника-неформала. Меломанов ждут «Струнный джаз» и гала-концерт краевого конкурса-фестиваля «Русская фантазия», а любители театра обязательно захотят посетить премьеру «Еврейского счастья» Людмилы Улицкой и оригинальную версию самой популярной трагедии Шекспира в интерпретации стажёской труппы Театра-Театра. Но выбрать главное событие предстоящей недели проще простого. Это, без сомнений, премьера оперы «Богема» Джакомо Пуччини.

Премьера оперы «Богема» (12+) Джакомо Пуччини — вторая совместная пермская работа дирижёра Теодора Курентзиса и немецкого режиссёра Филиппа Химмельманна, который за предыдущую постановку — оперу Моцарта Le nozze di Figaro/ «Свадьба Фигаро» — был номинирован на «Золотую Маску».

«Богема» — вершина лирико-психологической оперы конца XIX века. Она наследует традиции вердиевской «Травиаты» и посвящена, по словам музыковеда Михаила Мугинштейна, «грустной тайне жизни, раскрытой в теме необратимости времени».

В трактовке Химмельманна действие оперы Пуччини разворачивается в шестидесятые годы ХХ века в Париже. Легендарное время, подарившее миру новый кинематограф, новую моду, новое понимание личности.

Художник-постановщик — Раймунд Бауэр, известный по работе с ведущими театрами и фестивалями Европы. Художник по костюмам — Кати Маурер, которая принимала участие в постановках Зальцбургского фестиваля, RuhrTriennale и фестиваля в Экс-ан-Провансе. Музыкальный руководитель постановки и дирижёр — Теодор Курентзис, который встанет за дирижёрский пульт 4 и 6 мая. 5 и 7 мая дирижирует Артём Абашев. Партию Мюзеты исполняет лауреат «Золотой маски» Надежда Павлова, Мими — Зарина Абаева.

Пермский театр оперы и балета, 4 — 7 мая, 19:00

На сцене ТЮЗа пройдёт премьера спектакля по пьесе Людмилы Улицкой «Еврейское счастье» (16+) — простая, лирическая, в чём-то банальная, но очень узнаваемая семейная история о страстном желании матери сделать собственного ребёнка счастливым. Главная героиня Эсфирь Львовна — первоклассный модельер, отработавшая 40 лет в столичном театре, имеет мощный и неукротимый характер полководца. Но у её сына абсолютно иные понятия о жизни. Вся история укладывается в рамки старого анекдота. Еврейская мама говорит сыну: «Сынок, тебе уже 34 года, ты на любой вопрос должен иметь свое собственное мнение… И я скажу тебе, какое мнение ты должен иметь!» Пьеса, написанная с блестящим юмором и тонкой иронией, постепенно выходит за рамки семейных и национальных отношений, становясь интернациональной. Крах выдуманной и выстраданной мечты героини открывает в ней новые грани характера: прозрение, мудрость и безграничную доброту, наполняет пьесу пронзительной человечностью.

Театр юного зрителя, 29, 30 апреля, 18:00

Стажёрская группа Театра-Театра представит свою третью премьеру в этом сезоне. На этот раз выбор пал на одну из самых известных трагедий Шекспира о любви и гибели. Режиссёр спектакля Владимир Гурфинкель изменил название и жанр произведения: в его версии спектакль называется «неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА неШЕКСПИРА» и имеет важный предупреждающий подзаголовок «неСмотреть детям до 18».

Все художественные решения в сценографии и костюмах придуманы художником Ирэной Ярутис в соответствии с главным замыслом режиссёра — дать возможность посмотреть на самую популярную историю о большой любви с разных сторон.

Театр «Сцена-Молот», 3, 4 мая, 20:00

В формате «Клуба музыкальных гурманов» пройдёт необыкновенный концерт «Струнный джаз» (6+), где в исполнении солистов оркестра MusicAeterna прозвучат сочинения Николая Капустина — одного из самых гениальных и самобытных джазовых композиторов современности. Его творчество сочетает в себе каноны академической музыки и джазовую гармонию и импровизацию. По мнению канадского музыковеда Лесли Де-Ата, в сочинениях Капустина «музыкант-академист услышит всё богатство джазовых приёмов, и существование записанных и напечатанных нот Капустина уверит его в том, что джазовый пианизм, оказывается, поддаётся фиксации во всей своей изощрённости и ритмической сложности». В программе: соната для скрипки, квартет и фортепианный квинтет Николая Капустина. Исполнители — солисты оркестра MusicAeterna: Вадим Тейфиков (скрипка) Екатерина Романова (скрипка) Григорий Чекмарев (альт) Анна Морозова (виолончель) Алексей Сучков (фортепиано).

Частная филармония «Триумф», 29 апреля, 19:00

«Уравнение с двумя неизвестными» (18+) — совместная выставка фотографов Нины Воробьёвой и Марины Дмитриевой. Это отражение двух полюсов театрального пространства, точки зрения двух участников процесса, находящихся по разные стороны от спектакля — фотографа-постановщика и фотографа-наблюдателя. Эта выставка — первое событие Дягилевского фестиваля, который официально откроется 14 мая.

Центральный выставочный зал, с 5 мая

«День творения шестой»

Камнерез Сергей Нечаев — художник, который по-своему видит мир и природу в слитности всего живого. В работах Нечаева мир животных «выходит» из камня, подвижное и живое рождается из неподвижного, первоначального и вечного. В экспозицию выставки «День творения шестой» (0+) вошли 40 произведений из двух частных пермских коллекций. Большинство из представленных на выставке работ зрители увидят впервые.

Частная галерея «Уникум», с 28 апреля

Проект «Человек, который старался ни на кого не давить: Кирилл Крест и история одной коллаборации» (18+) — выставка работ художника из «Дома Грузчика» и коллег, оказавших на него влияние: Алексея Щигалева, Елены Рэмбо и Алексея Илькаева.

Центр городской культуры, с 26 мая

«Русская фантазия»

В гала-концерт краевого конкурса юных исполнителей на народных инструментах и юных певцов «Русская фантазия» (6+) выступят учащиеся музыкальных учебных заведений Перми и Пермского края — победители конкурса. В программе концерта произведения отечественных и зарубежных композиторов, обработки народных мелодий.

Органный концертный зал, 29 апреля, 15:00

Незадолго до Дня Победы состоится показ фильма «Неизвестный фронт. Куб против Цеппелина» и творческая встреча с режиссёром фильма Анной Отмаховой.

В феврале 1944 года в тайгу Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа Молотовской области была заброшена группа диверсантов одной из разведшкол Абвера. Внимание нацистской разведшколы «Цеппелин» привлекли промышленные объекты Кизела и Губахи. Операция получила название «Ульм». Изначально фильм задумывался именно об этом интригующем эпизоде Великой Отечественной войны, случившемся на территории нашего края. Однако в процессе работы на первый план вышли люди, те, кто стоял за оборонной мощью страны: кизеловские шахтеры и рабочие губахинского коксохимического завода. Съёмочной группе удалось найти их и поговорить с ними. В военные годы это были дети и подростки по 13-17 лет. На момент съёмок самому младшему свидетелю исполнилось 89 лет, а самому старшему — 102 года.

Вход свободный.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 3 мая, 19:00

Главное литературное событие недели — презентация второго издания книги пермского Светланы Федотовой «Советская Пермь» (издательство «Траектория»). «Советская Пермь» вышла тиражом в 1300 экземпляров в 2013 году и стала бестселлером: по итогам 2014 года она вошла в пятерку самых продаваемых книг в Перми.

В основе книги — публицистические очерки об интереснейших страницах истории Прикамья. Это 12 биографий людей, которые во многом определили судьбу Перми и региона в советское время.

По словам Светланы Федотовой, «только теперь стало ясно, сколько профессор Преображенский сделал для региона: чуть ли не половина экономики Пермского края базируется на освоении открытых им месторождений. Только в наши дни мы можем оценить по-настоящему фильмы Константина Березовского, картины Александра Репина — им, как драгоценным винам, «пришёл свой черёд». Архитектурные проекты Николая Шварёва и Давида Рудника, как и работа первого секретаря обкома КПСС Пермской области Николая Галаншина в своё время были недостаточно оценены. А вот директора Пермской художественной галереи Николая Серебренникова уважали и любили во все времена, как и палеонтолога Петра Чудинова, и ведущего пермского радио и телевидения Григория Барабанщикова — тем приятнее снова о них вспомнить!»

«Советская Пермь» — жизнеутверждающая книга. Она соединяет цепь времён и вселяет уверенность в то, что всё хорошее, в конечном итоге, будет вознаграждено.

Вход свободный.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 4 мая, 18:00

В Перми пройдёт «Первомайская кинодемонстрация» (0+). Маленькие зрители и их родители выйдут к арт-объекту «Братья Люмьер в Перми», чтобы признаться в любви кино и мультфильмам, и попадут на премьерный показ мультфильма «Про Степана-кузнеца» и короткометражных мультиков фестиваля «А4» из Венгрии, Чехии, Польши и Словакии. Перед сеансами зрителей ждёт интерактивная программа.

Киноцентр «Премьер», 30 апреля, 1 мая, 12:00, 14:00

Взрослых зрителей ждут на премьере фильма «Идеаль» (18 +) Фредерика Бегбедера. Главный герой фильма Октав Паранго — настоящий исследователь и креативный гений мира моды, легендарный герой фильма «99 франков» — внезапно оставляет свой бизнес и наперекор уговорам уезжает в далёкую Москву, чтобы попробовать себя совершенно в ином качестве. Теперь он становится тем, кого называют «модельный скаут». Октав подбирает олигархам идеально соответствующую внешне девушку, которая будет сопровождать своего богатого покровителя в его деловых встречах и переговорах. Вознаграждение от «новых русских» миллионеров оказываются куда интереснее, чем на бывшей работе.

Киноцентр «Премьер», до 31 мая

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