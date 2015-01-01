Максим Решетников призвал сократить количество судебных споров между органами власти

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Сегодня, 27 апреля, в краевой столице началась работа IX отчётно-выборной конференции судей Пермского края.

Мероприятие открыл глава региона Максим Решетников.

Выступая перед собравшимися, глава Прикамья обозначил несколько важных вопросов, требующих совместного решения двух ветвей власти:

«Суд должен сосредоточиться на решении вопросов людей, а не на административных спорах. Поэтому нужно стремиться сократить число судебных споров между органами власти, выходить на досудебные разбирательства. Не дело, когда на плечи судебных приставов ложится исполнение решений судов по искам прокуратуры, особенно часто это касается вопросов благоустройства, строительства дорог. Каждому в своём ведомстве надо бороться с недисциплинированными чиновниками на местах».

Кроме того, глава региона призвал судейское сообщество обратить особое внимание на социально значимые споры, поскольку зачастую они затрагивают интересы большого количества людей. Среди них — банкротство застройщика Первого Пермского микрорайона, дольщиками которого выступило более 200 пермских семей.

Максим Решетников отметил, что краевые власти в свою очередь, окажут всю необходимую поддержку людям, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В том числе, силами Государственного юридического бюро Пермского края для восстановления прав прикамцев будет организован юридический консалтинг.

Отметим, конференция судей Пермского края — высший орган судейского сообщества Пермского края. Конференция принимает решение по всем вопросам деятельности судейского сообщества края, а также утверждает акты, регулирующие деятельность органов судейского сообщества в Пермском крае.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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