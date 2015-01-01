В Перми георгиевские ленточки начнут раздавать с 5 мая

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Массовая раздача георгиевских ленточек, приуроченная 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, начнётся 5 мая.

С 5 по 9 мая в разных районах Перми волонтёры будут раздавать ленточки на площади перед цирком, ж/д вокзалом Пермь-2, Центральным колхозным рынком, торговыми центрами («Кит», «Колизей Атриум», «Колизей Синема», ТЦ «Айсберг», ТРК «Столица») и в других местах, начиная с 15.00.

9 мая ленточки будут раздаваться на всех центральных улицах города.