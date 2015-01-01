Пермская школа №112 будет специализироваться на вопросах транспортной и дорожной инфраструктуры

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Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход капитального ремонта школы №112 в Мотовилихинском районе.

Напомним, подрядчик ведёт отделочные работы внутри здания, красит фасад, а также проводит подготовительные работы к благоустройству и строительству спортивной площадки. Строительство идёт в графике, школа откроется к 1 сентября.

Отметим, капитальный ремонт школы №112 начался летом прошлого года. С того момента школа была буквально разобрана и собрана вновь — утеплён чердак, заменена сантехника и оконные блоки, произведена перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями, отремонтированы фасад и кровля.

Сейчас внутри помещений ведутся отделочные работы: покраска стен, укладка напольного покрытия, монтаж подвесных потолков.

С 3 мая подрядчик планирует начать благоустройство территории, в том числе оборудовать футбольное поле с искусственной травой, универсальную спортивную площадку, площадки для силовых и гимнастических упражнений, высадить порядка 40 хвойных деревьев.

Предполагается, что школа получит имя «Навигатор», в ней ребята будут изучать транспортную инфраструктуру — городской, речной, железнодорожный, воздушный виды транспорта — благодаря партнёрскому сотрудничеству с предприятиями и организациями этой отрасли. По словам директора школы №112 Ольги Домовитовой, дизайн школы будет соответствовать новой концепции учреждения. Так, например, первый этаж будет представлен в виде улицы города с сидениями и поручнями, как в городском транспорте. Второй этаж будет стилизован под железнодорожный и речной вид транспорта, на стенах будет размещено панно с видом реки. Третий этаж будет представлен в виде воздушного транспорта с имитацией звёздного неба на потолке.

«Капитальный ремонт школы №112 — это часть городского проекта «Школа на пятёрку». 1 сентября прошлого года была открыта новая уникальная школа «Мастерград» на 1200 мест. Годом ранее открылся современный корпус Дягилевской гимназии на 600 мест. Кроме того, уже ведётся строительство двух корпусов школ №42 и №59 на тысячу мест каждый», — отметил Дмитрий Самойлов.

Ранее Дмитрий Самойлов распорядился установить камеры видеонаблюдения на территориях строящихся корпусов школ №59 и №42, чтобы лично отслеживать ход их строительства. Теперь изображения будут доступны и для жителей Перми. Трансляция будет вестись на сайте администрации города.



Источник — администрация Перми