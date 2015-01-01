Пермяки вновь отметят День Победы высокой классикой В Перми впервые выступит на открытом воздухе оркестр имени Светланова

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Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минкульте, решено снова подарить пермякам концерт из песен военных лет, исполненных мастерами классической музыки. В последний раз такой подарок ветеранам и всем любителям хорошей музыки был сделан в 2014 году, когда выступал Дмитрий Хворостовкий. С тех пор в праздничных концертах была только современная эстрада.

Нынче концертная программа 9 мая начнётся с симфонической музыки. В 11.45 на площади перед Театром-Театром выступит один из лучших оркестров России и мира — Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова (художественный руководитель — Владимир Юровский) под руководством молодого и очень талантливого дирижёра из Перми — лауреата V Международного конкурса дирижёров им. Густава Малера, первого российского победителя Международного конкурса дирижёров им. Георга Шолти Валентина Урюпина.

Вместе с ними впервые в Перми выступит Академический большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель — Лев Конторович).

Солист — артист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, лауреат международных конкурсов Илья Кузьмин, баритон.

Эти блестящие мастера классический музыки выступят с программой песен военных лет, куда вошли такие популярные мелодии, как вальс из кинофильма «А зори здесь тихие»; легендарные «Дороги» и «В землянке», «Смуглянка», «Тёмная ночь», «На безымянной высоте» и множество других песен и мелодий, которые невозможно не любить.

Подобный концерт под открытым небом с участием Государственного академического симфонического оркестра имени Евгения Светланова и Академического большого хора «Мастера хорового пения» состоялся в Москве на Красной площади в 2013 году.