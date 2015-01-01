На заседании краевого правительства обсудили организацию Дягилевского фестиваля

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XI Международный фестиваль имени великого импресарио Сергея Дягилева пройдёт в Перми с 14 по 25 мая 2017 года. Организацию мероприятия обсудили сегодня на заседании краевого правительства.

«Дягилевский фестиваль — одно из самых ярких событий культурной жизни не только Пермского края, но и всей России. В Пермь приедут участники и зрители из более чем 10 стран, нам надо принять их на достойном уровне. События такого масштаба способствуют повышению привлекательности нашего региона и для туристов, и для любителей культуры», — отметил глава региона Максим Решетников.

Программу фестиваля представила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина. По её словам, более 50 различных событий пройдут на 11 площадках фестиваля. Главными мероприятиями станут исполнение Фестивальным оркестром под руководством Теодора Курентзиса Первой симфонии Густава Малера, российская премьера оперы «Свадьба», мировые премьеры оперы Cantos и хореографического представления «Распад атома». В завершение XI Международного Дягилевского фестиваля всех любителей танца ждёт роскошный подарок — три одноактных балета Игоря Стравинского от трёх ведущих российских хореографов: Вячеслава Самодурова, Владимира Варнавы, Алексея Мирошниченко.

Фестивальный клуб, традиционно проходящий на площади перед театром оперы и балета, проведёт более 150 мероприятий в течение 10 дней. Афиша клуба включает в себя несколько форматов: детская и семейная программы, научно-популярные лекции, обсуждения и дискуссии, экскурсии. Впервые в рамках фестиваля в этом году в сквере состоится концерт под открытым небом.

«Клубное пространство задумано как многофункциональная площадка, способствующая развитию общественной жизни, городской культуры, территории сквера и качеству организации свободного времени современного горожанина», — пояснила Галина Кокоулина.

Более подробно с программой мероприятий фестиваля можно познакомиться на сайте diaghilevfest.ru.

Источник — администрация губернатора Пермского края