Началась регистрация на Пермский международный марафон

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Пермь готовится к грандиозному событию. Впервые в городе 2 и 3 сентября состоится Пермский международный марафон. Его участники пробегут по главным улицам Перми, а город наполнится атмосферой большого спортивного праздника.

Фото: Константин Долгановский

Дистанции марафона рассчитаны на участников с самым разным уровнем подготовки. Спортсмены пробегут марафонскую и полумарафонскую дистанции — 42 км 195 м и 21 км соответственно, любители здорового образа жизни могут преодолеть дистанции в 10 км или 3 км. Принять участие в марафоне международного уровня можно будет в компании коллег, для этого будет организован отдельный корпоративный забег. Участие в Пермском марафоне смогут принять жители Пермского края, других регионов России и разных стран мира.

Участников и зрителей ждет двухдневный незабываемый спортивный праздник, который получил название «Кама-марафон».

2 сентября на городской эспланаде предполагается выдача стартовых пакетов участникам, выставка-продажа спортивной одежды и питания, мастер-классы, игры, выступления танцевальных и музыкальных коллективов на главной сцене, беговая экскурсия по центру города, паста-пати для марафонцев, фестиваль уличной еды.

3 сентября перед стартом планируется разминка с известными пермскими легкоатлетами, выступления и конкурсы на главной сцене, а также экран с трансляцией марафона. На финише каждый участник получит памятную медаль.

Всех участников Пермского международного марафона ждёт сертифицированная трасса. По пути следования маршрута трассы будут располагаться интерактивные площадки и живой коридор из зрителей и артистов.

Финальной точкой Пермского марафона станет награждение победителей грамотами и денежными призами. Общий призовой фонд Пермского марафона составит 1,8 млн руб.

Регистрация на Пермский марафон началась на сайте.

Источник — администрация Перми

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