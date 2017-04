Академический женский хор ПГГПУ выступит в Карнеги-холл

Выступление в Карнеги-Холл запланировано на весну следующего года.

Такая честь оказана коллективу за победу в VI Международном хоровом конкурсе-фестивале им. С. Казачкова. 16 апреля в Колонном зале Казанской ратуши состоялись выступления более чем сорока участников фестиваля. По итогам конкурсных выступлений Академический женский хор ПГГПУ был удостоен звания лауреата I степени.

Все участники хора были приглашены с концертной программой в Черногорию. Но главное — лауреаты конкурса I, II и III степеней получили приглашения выступить в Карнеги-холл (Нью-Йорк), самом знаменитом в мире концертном зале классической музыки.

Организаторы конкурса-фестиваля — международный общественный фонд Viva-Musi, исполнительный комитет Казани, музыкальная школа города Герцег-Нови (Черногория) и Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). Цель конкурса — приобщить молодых музыкантов к духовному наследию и певческой культуре средствами искусства хорового пения.

В составе хора 29 участниц — это бакалавры, магистранты и выпускники факультета музыки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Художественный руководитель хора — профессор Лариса Алексеевна Петрова; хормейстер — Петр Петрович Останин; концертмейстер — Алексей Юрьевич Сучков. По итогам выступления Л.А. Петрова и А.Ю. Сучков получили спецприз жюри как «лучший дирижёр» и «лучший концертмейстер» соответственно.

В рамках своего 15-минутного выступления хор представил несколько произведений: духовное сочинение Павла Чеснокова «Свете тихий», русская народная песня в обработке С. Екимова «На горе-то калина», американский спиричуэл (жанр американской духовной музыки) Music down in my soul.





«Новый компаньон»

