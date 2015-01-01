Выпуск фанеры на комбинате «СВЕЗА Уральский» в первом квартале вырос на 3%

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В апреле комбинат «Свеза Уральский», входящий в состав группы «Свеза», подвёл итоги работы комбината за первый квартал 2017 года.

Выпущено 53 800 куб. м фанеры, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Возросшие объёмы производства на комбинате связывают с увеличенным спросом на фанеру. В частности, у комбината появилось 22 новых зарубежных клиента, а в зону поставок вошли четыре новые страны.

Так, в январе-марте значительно увеличились поставки в Кувейт: предприятие начало сотрудничество с производителем опалубки. Новые клиенты появились в Португалии — экспорт вырос троекратно в сравнении с началом прошлого года. Российская фанера заинтересовала и производственные компании из Мексики, Швейцарии, Италии. Увеличились отгрузки и в адрес существующих клиентов: в шесть раз — в Австралию, в пять раз — в Индию, вдвое — в ОАЭ, Грецию и Финляндию и в 1,5 раза — в Эстонию.

С начала этого года «СВЕЗА Уральский» расширил географию поставок. В пул стран-заказчиков вошли Марокко, Пакистан, Сингапур и Нидерландские Антильские острова, сообщает пресс-служба компании.

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