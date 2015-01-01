Максим Решетников поручил создать электронную версию «Книги Памяти»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

24 апреля в приёмной президента РФ в Пермском крае глава региона Максим Решетников провёл личный прием граждан. В приёме также приняли участие члены правительства и представители городской власти.

Жители Пермского края обратились к главе с наиболее острыми вопросами. Так, от председателя правления Пермского краевого отделения Российского фонда мира, почётного гражданина Пермского края Зои Козловой поступила просьба — оказать финансовую поддержку в создании электронной версии краевой «Книги Памяти».

Заявительница пояснила, что Книга Памяти Пермского края была создана к 50-летию Победы на бумажных носителях, в неё занесены 208 тысяч фамилий людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Книга вышла в единственном экземпляре, в неё вошли 18 томов.

«Хотим попросить помощи у вас, Максим Геннадьевич в том, чтобы перевести Книгу в электронную версию для того, чтобы все данные сохранились для наших современников и потомков», — сказала Зоя Козлова.

Ранее с просьбой о создании электронной версии Книги памяти к главе региона обращались ветераны-труженики тыла в ходе заседания организационного комитета «Победа» 10 апреля.

Максим Решетников поддержал эту инициативу и сообщил о возможности финансирования проекта:

«Книга — это дань памяти нашим предкам, которые, не щадя себя, сражались в годы Великой Отечественной войны с врагом. Проделана действительно важная работа, знаю, что у пермяков большой спрос на информацию о героях войны. Поэтому финансы на реализацию проекта мы нашли, важно будет донести до земляков информацию о том, что такая книга есть на электронном носителе».

По итогам обсуждения глава Прикамья поручил руководителю администрации губернатора Рустему Юсупову решить вопрос финансирования выпуска книги в электронном формате, а также взять ситуацию на личный контроль. Электронная версия «Книги Памяти» должна быть создана и размещена на сайте Пермского государственного архива новейшей истории до конца текущего года.

Источник — администрация губернатора Пермского края