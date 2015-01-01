Пермский край занял шестое место на Дельфийских играх

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

22 апреля 2017 года были подведены итоги Двенадцатых молодёжных Дельфийских игр государств-участников СНГ и шестнадцатых молодёжных Дельфийских игр России и Молодёжного Евразийского Дельфийского фестиваля. В результате первое место в соревнованиях досталось Москве. Прикамье заняло шестую строчку в таблице победителей командного первенства шестнадцатых молодёжных дельфийских игр.

В этом году дельфийские игры проходили в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля по 31 номинации классического, народного и современного искусства. Команда Свердловской области, принимавшая у себя культурный проект «Дельфийские игры», заняла второе место.

Всего в соревнованиях приняли участие более 2,3 тыс. человек в возрасте от 10 до 25 лет из 76 регионов России и восьми стран СНГ.