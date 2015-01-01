Максим Решетников: необходим трёхлетний план распределения межбюджетных трансфертов субъектам РФ

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Глава Пермского края Максим Решетников стал участником мозгового штурма «Новая региональная политика», который состоялся на Красноярском экономическом форуме.

В рамках мероприятия обсуждались новые возможности для ускоренного развития субъектов страны, а также приоритеты федеральной политики по развитию регионов.

В ходе своего выступления Максим Решетников обратил внимание на жёсткость условий использования федеральных субсидий, сложный механизм реализации проектов, зачастую невозможный к исполнению в рамках одного финансового года.

Глава Прикамья подчеркнул, что сегодня федеральный бюджет распределяется до 1 февраля, соглашения с регионами заключаются до 1 марта. Только после этого деньги направляются в регионы, где проводится аналогичная работа с муниципалитетами.

«В результате, к исполнению средств федерального бюджета мы приступаем в лучшем случае в мае-июне, в некоторых ситуациях контрактуемся до середины лета. Исходя из технологических циклов, средства лучше планировать на два-три года вперёд. Необходимо рассмотреть возможность распределения между субъектами всех межбюджетных трансфертов на трёхлетний период при формировании федерального бюджета», — предложил Максим Решетников.

При этом глава Прикамья отметил, что федеральные средства занимают значительную часть расходов региональных бюджетов. И направляются на самые приоритетные направления развития регионов — благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог, социальных объектов. Реализация таких проектов превышает рамки одного года.

Источник — администрация губернатора Пермского края